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16июля
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сегодня, 14:49 2

В Приамурье за три года почти 400 обманутых дольщиков обратились за компенсацией

В Приамурье за три года почти 400 обманутых дольщиков обратились за компенсацией
Фото: amur.info

С 2017 года в Амурской области 389 обманутых дольщиков обратились за компенсацией. 385 человек её уже получили. Как сообщает областной минстрой, до конца года деньги будут выплачены в полном объёме.

Для поддержки обманутых дольщиков в области приняты два механизма: денежная компенсация и предоставление квартиры. Меру поддержки дольщики выбирают самостоятельно.

При второй мере поддержки областные власти предоставляет земельный участок под строительство многоэтажки без проведения торгов. Застройщик в будущем доме выделяет не менее 10 % квартир обманутым дольщикам. 55 амурчан выбрали этот вариант для решения жилищной проблемы.

Кроме того, сейчас специалисты ищу пострадавших дольщиков, которые не обращались за поддержкой.

В последнее время резко возросспрос на участие в долевом строительстве. Это связано с успешной реализацией программ дальневосточной и сельской ипотек.

– Закон сейчас максимально защищает дольщиков от обмана недобросовестных застройщиков. Важно, чтобы люди сами были внимательны и замечали «серые» схемы долевого строительства. Ни в коем случае нельзя заключать предварительные договоры, договоры займа, соглашаться на покупку «объектов будущего» и тому подобное. В Приамурье фактов использования таких схем выявлено не было, но мы обязаны предупредить амурчан об их существовании, – рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

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#жизнь #областная власть #помощь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    почему им должны компенсировать из народного бюджета?

  • Старая Колымчанка

    Старая Колымчанка
    53 минуты назад

    Ну никак нельзя нам терять налоги.

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