В Приамурье за три года почти 400 обманутых дольщиков обратились за компенсацией

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С 2017 года в Амурской области 389 обманутых дольщиков обратились за компенсацией. 385 человек её уже получили. Как сообщает областной минстрой, до конца года деньги будут выплачены в полном объёме.

Для поддержки обманутых дольщиков в области приняты два механизма: денежная компенсация и предоставление квартиры. Меру поддержки дольщики выбирают самостоятельно.

При второй мере поддержки областные власти предоставляет земельный участок под строительство многоэтажки без проведения торгов. Застройщик в будущем доме выделяет не менее 10 % квартир обманутым дольщикам. 55 амурчан выбрали этот вариант для решения жилищной проблемы.

Кроме того, сейчас специалисты ищу пострадавших дольщиков, которые не обращались за поддержкой.

В последнее время резко возросспрос на участие в долевом строительстве. Это связано с успешной реализацией программ дальневосточной и сельской ипотек.

– Закон сейчас максимально защищает дольщиков от обмана недобросовестных застройщиков. Важно, чтобы люди сами были внимательны и замечали «серые» схемы долевого строительства. Ни в коем случае нельзя заключать предварительные договоры, договоры займа, соглашаться на покупку «объектов будущего» и тому подобное. В Приамурье фактов использования таких схем выявлено не было, но мы обязаны предупредить амурчан об их существовании, – рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.