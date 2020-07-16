ЕГЭ в жару: родителей амурских школьников просят одевать детей по погоде

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Руководитель министерства образования и науки Амурской области Светлана Яковлева провела заседание с участием органов местного самоуправления, посвящённое вопросам ЕГЭ. Одним из главных обсуждаемых вопросов стала невыносимая жара, которая установилась в Приамурье как раз с началом выпускных экзаменов, сообщает пресс-служба правительства области.

«Дети сдают экзамены в условиях невыносимой жары. На термометре днём +43 градуса. Разрешили поставить вентиляторы, но это вряд ли кардинально исправит ситуацию. Всё-таки ЕГЭ — очень судьбоносная работа, а думать в таких условиях просто невозможно», — написали в редакцию обеспокоенные жители Зеи.

Как рассказали в министерстве образования области, проблема жары во время экзаменов правительству известна. И решать её нужно вместе с родителями.

— Во многих муниципалитетах стоит очень жаркая погода. Мы все понимаем, что сдавать экзамены при таком температурном режиме непросто. Помню, в похожей ситуации оказались выпускники в 2010 году. Тогда в период проведения экзаменационной кампании в Благовещенске термометр показывал около 40 градусов выше нуля. Чтобы создать максимально комфортные условия для участников ЕГЭ, необходимо, в первую очередь, обеспечить в аудиториях проветривание (до экзамена и во время него), затенение окон от прямых солнечных лучей, питьевой режим. Порядком проведения ЕГЭ разрешено приносить выпускникам свою бутилированную воду, главное, чтобы на бутылке не было никаких надписей и этикеток. Также рекомендуем принять иные меры, которые подойдут вашим учебным заведениям, — отметила министр.

Несмотря на жару, многие выпускники приходят на экзамен в пиджаках, рубашках или блузках с длинными рукавами. Такой наряд не является обязательным для прохождения итогового испытания. Министр образования порекомендовала родителям школьников одевать детей по погоде.

Также отмечено, что экзаменационная кампания в регионе проходит штатно, пункты проведения обеспечены необходимым оборудованием и средствами для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Светлана Яковлева также обратила внимание на сложные погодные условия, в которых проходит итоговая аттестация.