Огромные человеческие органы выставили в амурском краеведческом музее

Фото: amur.info

Подвал Амурского краеведческого музея наполнен яркими светящимися стендами, каждый из которых показывает нам внутреннее строение человеческих органов. Прибывшие из Иркутска интерактивные объекты вызывают огромный интерес как у детей, так и у взрослых. Выставка под названием «Внутри человека» показывает посетителям строение нашего тела и функции органов.

— Цель нашей выставки — ознакомить взрослых и детей показать им, что наш мир, в том числе и в прямом смысле внутренний - интересный и познавательный. Чтобы у них появился интерес изучать его, а не разрушать. Мы хотим заинтересовать детей, чтобы они стали любознательными, увлеклись познавательным процессом. Наша выставка реализует все эти условия, — рассказала экскурсовод.

Открытие мероприятия началось с интерактивного стенда вкусовых рецепторов. На большом языке из картона разместили шесть лампочек и шесть кнопок с надписью сладкий, кислый, горький. При нажатии на определённую кнопку на языке загорается лампа с задействованным рецептором. Есть на выставке и такой экспонат, как головной мозг. При нажатии кнопок, на макете подсвечиваются определённые импульсные зоны. И становится понятно, как мы реагируем на те или иные «раздражители».

По всему залу на стенах развешены плакаты с дополнительной информацией об органах и их функциях.

На макете большого глазного яблока экскурсовод показывает его строение. Дети пяти-шести лет с энтузиазмом отвечают на вопросы по этой теме. Посетителям предлагают провести небольшой эксперимент с ярким светом и проследить за сужением и расширением зрачка.

Пищеварительная система в виде прозрачной трубы знакомит с процессом поступления пищи в организм. Дети запускают пластмассовые шарики в макет:

—Так переваривается пища, которую мы кушаем, — с улыбкой говорит экскурсовод детям.

Не секрет, что сочетание цвета глаз родителей сказывается на цвете глаз их ребенка. На стенде представлены кубики с разным цветам глаз. Если сложить цвет глаз родителей, то можно увидеть предполагаемый цвет глаз ребенка. Например, если у отца и матери голубые глаза, то в 99% ребенок получит такой же цвет. А вероятность получить зелёные глаза составляет 1%.

— Выставка очень интересная, ориентирована на детей. Особенно будет полезно для тех, кто в новом учебном году будет изучать анатомию. Каждый экспонат информативный и насыщенный. В целом всё очень понравилось, — поделилась мнением посетитель Марина Гордеева. Она пришла на выставку со своей шестилетней дочерью, которая активно принимала участие и правильно отвечала на заданные вопросы экскурсовода.

Кроме того, на выставке можно проверить свое зрение, измерить рост и определить своё субъективное время, которое подскажет комфортный темп жизни для организма.