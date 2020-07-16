Изменившим свой пол хотят запретить вступать в браки

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Эти изменения предложены в связи с принятыми недавно поправками в Конституцию, которые закрепили права правительства по защите традиционных семейных отношений. Традиционной семейной парой в России считается союз мужчины и женщины.



В то же время президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что в стране не будут введены ограничения для нетрадиционных пар. Глава государства считает, что человеку необходимо повзрослеть, чтобы самому решить свою судьбу.