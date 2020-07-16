Изменившим свой пол хотят запретить вступать в браки
Законопроект, запрещающий вступать в брак людям, сменившим пол, был внесён в Госдуму группой сенаторов во главе с главой Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Еленой Мизулиной. По этому же документу они не имеют права на усыновление детей, пишут РИА «Новости».
Эти изменения предложены в связи с принятыми недавно поправками в Конституцию, которые закрепили права правительства по защите традиционных семейных отношений. Традиционной семейной парой в России считается союз мужчины и женщины.
В то же время президент России Владимир Путин ранее заявлял о том, что в стране не будут введены ограничения для нетрадиционных пар. Глава государства считает, что человеку необходимо повзрослеть, чтобы самому решить свою судьбу.
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