В Амуре нашли тело мужчины

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Вчера, 15 июля, на 965 километре реки Амур было обнаружено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина утонул.



Погибшим оказался 36-летний житель Благовещенска. Материалы происшествия направлены в МВД России «Благовещенский» для дальнейшего разбирательства. Напомним, 13 июля в районе поселка Зазейский утонул мужчина, спасая ребенка. Тело погибшего безуспешно искали водолазы. Принадлежит ли найденное тело утонувшему в Зазейском — пока не сообщается.

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#происшествия

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