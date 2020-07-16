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16июля
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сегодня, 12:54 0

Мэрия Благовещенска дистанционно принимает обращения граждан

Мэрия Благовещенска дистанционно принимает обращения граждан
Фото: yandex.by

Меры приняты из-за сложной эпидобстановки в городе и области. Напомним, структурные подразделения мэрии временно ограничили личный приём граждан с 25 марта. Дистанционный режим работы продлён до 1 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вместе с тем, работа по приёму обращений не останавливается. Корреспонденцию от горожан в администрации принимают удалённо.

У благовещенцев есть возможность направить обращение через официальный сайт, нажав на баннер «Задай вопрос администрации города». Также граждане могут воспользоваться информационным киоском в здании мэрии.

Кроме того, подать заявление можно через портал госуслуг или с помощью сайта МФЦ Амурской области. Ещё один способ обращения, электронная почта (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.

С дополнительными вопросами можно обращаться по телефонам специалистов мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты».

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#Дальний Восток #мэрия

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