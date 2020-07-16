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16июля
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сегодня, 12:32 1

Более 80 выпускников АГМА пойдут работать в больницы Приамурья

Более 80 выпускников АГМА пойдут работать в больницы Приамурья
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Факультет последипломного образования АГМА выпустил молодых специалистов. Более 80 молодых врачей планируют работать я в медицинских организациях Амурской области, сообщает правительство Амурской области.

Из-за пандемии в этом году не было торжественного вручения дипломов. Все документы вручали индивидуально.

В этом году ординатуру окончили 143 выпускника по 22 специальностям. Больше всего оказалось врачей-хирургов – 14 человек. Тринадцать человек стали неврологами, анестезиологами-реаниматологами - двенадцать, акушерами-гинекологами - одиннадцать.

Представителей нескольких специальностей в АГМА ввыпустили впервые: по семь терапевтов и эндокринологов, по два кардиолога и судмедэксперта и одного сердечно-сосудистого хирурга.

80 молодых врачей планируют работать в медицинских организациях Амурской области. Остальные будут искать работу в Сахалинской, Еврейской Автономной, Магаданской областях, в Хабаровском крае, а также в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Севастополе и Санкт-Петербурге.

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#медицина #образование

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    56 минут назад

    Земля пухом, будущее угроблено

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