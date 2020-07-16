Пропавшую без вести амурчанку нашли мёртвой

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Амурская полиция раскрыла убийство женщины, числившейся пропавшей без вести. Предварительно установлено, что потерпевшая жила вместе с мужчиной. В апреле 2019 года во время застолья между ними произошла ссора, которая закончилась убийством, передаёт пресс-служба МВД области.

Об исчезновении женщины в августе прошлого года заявила её сестра. Женщина сообщила полицейским, что пропавшапя уже несколько месяцев не выходит на связь и нет никакой информации о её местонахождении.

Следователи пришли к выводу о возможном криминальном исчезновении амурчанки. Работу полицейских осложнял тот факт, что с момента пропажи прошло довольно много времени.

Сотрудники МВД установили последнее место проживания амурчанки, а также хозяина квартиры. Как выяснилось, к тому времени мужчина уже отбывал срок за другое преступление. Оперативники съездили в исправительную колонию и допросили его. Мужчина признался, что избил женщину, из-за чего она скончалась. Тело он спрятал в заброшенном коллекторе.

8 июля тело погибшей нашли в указанном месте. Следствие по делу продолжается.