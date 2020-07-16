Руководитель узбекской диаспоры обещает взять на контроль соотечественников с Амурского ГПЗ

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Несколько дней подряд по соцсетям разлетались кадры, на которых рабочие в униформе переворачивали машины и бузили в административных помещениях на территории Амурского газоперерабатывающего завода. Подавляющее большинство строителей в беспорядках не участвовали, а акцент в комментариях делался на «дебош узбеков-гастарбайтеров». Переворачивали машины и крушили всё, что под руку попадалось не все, а наиболее активная группа зачинщиков

Сейчас прямо на заводе работает временная приёмная прокурора Амурской области. На контроле ведомства и расследование уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Участие в массовых беспорядках».

Руководитель национально-культурной ассоциации узбеков и узбекистанцев Амурской области Махмуд Рахимов озвучил своё мнение в СМИ , и обещал, что узбекская диаспора примет меры по предупреждению таких ситуаций.

— Наш народ терпеливый и трудолюбивый. Но вы поймите, люди оказались в непростых обстоятельствах. У многих из-за сложившейся эпидемиологической обстановки значительно затянулась вахта, и они продолжительное время – некоторые по полгода и больше, не могут попасть домой. Не могут сменить обстановку, увидеть семью и просто отдохнуть, в конце концов. К таким ограничениям для работников работодатель, по моему мнению, должен был отнестись с пониманием – ввести дополнительные компенсации, материальные поощрения, улучшение бытовых условий, — рассказал Махмуд Рахимов.

К тому же сейчас в Амурской области стоит жуткая жара: работа в таких условиях ещё сложнее.

Вместе с тем, Рахимов отметил, что у людей накопилось много финансовых вопросов, на которые они не получали ответа. Люди ждали увеличения зарплаты из-за изменившихся условий труда и просили объяснений, почему занижена зарплата за май и июнь.

— Мы два дня плотно общались с рабочими, накануне встречались с ними уже совместно с консулом Узбекистана, который специально прилетел в Амурскую область, чтобы пообщаться с нашими согражданами. Мы в такой же очень эмоциональной обстановке слушали претензии людей, — добавил Рахимов.

За столом переговоров эти вопросы были решены, люди начали получать деньги.

Что касается тех, кто совершил противоправные действия, в том числе и напали на продуктовый магазин, расположенный в рабочем посёлке, то ведётся расследование. Личности этих людей будут установлены, они понесут ответственность.

Махмуд Рахимов своим соотечественникам пожелал мира и терпения, и призвал их соблюдать законы страны, в которой они трудятся. А работодателей попросил уважать своих работников.