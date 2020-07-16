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16июля
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сегодня, 11:38 0

В благовещенской многоэтажке загорелась квартира

В благовещенской многоэтажке загорелась квартира
Фото: 28.mchs.gov.ru

Вчера вечером в Благовещенске вспыхнула квартира. Возгорание произошло в четырехэтажном жилом доме по ул. Калинина, 83.

Через пять минут 14 человек и трех единиц техники Благовещенского гарнизона прибыли на место. В течение трёх минут открытое горение было ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

В результате пожара были повреждены вещи на площади около трёх квадратных метров.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются.

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#МЧС #пожары #происшествия

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