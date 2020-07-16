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сегодня, 11:15 0

С сотрудниками подрядчиков АГПЗ встретился прокурор Амурской области

С сотрудниками подрядчиков АГПЗ встретился прокурор Амурской области

Прокурор Амурской области Руслан Медведев встретился с сотрудниками предприятий-подрядчиков строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Он разъяснил иностранным работникам ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз» и его руководству требования трудового законодательства и сообщил о предварительных результатах прокурорской проверки по фактам незаконного удержания денежных средств из зарплаты рабочих.

Работники завода пожаловались прокурору на бытовые условия проживания, рассказали о нарушениях законодательства при трудоустройстве. На встрече присутствовал переводчик, поэтому все иностранные граждане говорили на родном языке. Рабочим помогли в написать обращения в прокуратуру.

По каждому обращению будет проведена проверка с привлечением контролирующих органов, результаты разрешения обращений Руслан Медведев взял на личный контроль. Ответы с результатами проверки работники получат в ближайшее время.

От представителей ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз» прокурор области потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения и предупредил об установленной законом ответственности.

На Амурском ГПЗ организована работа временной приёмной прокурора области по вопросам нарушений прав работников, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #строительство

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