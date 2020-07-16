Фото: 28.мвд.рф

Полиция Благовещенска ищет двоих пропавших без вести людей. Одному из исчезнувших мужчин 58 лет, второму — 30, сообщает пресс-служба ведомства.

Грамотенко Игорь Владимирович, 1962 года рождения.



Внешние признаки: выглядит на 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмного цвета коротко подстрижены, лобное облысение.



Особые приметы: выступающая нижняя губа, заметная асимметрия лица, жировик между, бровями уголки губ опущены.



В момент исчезновения на нём была одежда: футболка и камуфлированные штаны, чёрная кепка, резиновые сапоги коричневого цвета.

Лебедев Александр Сергеевич, 1990 года рождения.



Внешние признаки: на вид от 30 до 35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы и карие глаза.



Особые приметы: указательный палец на левой руке длиннее указательного пальца на правой руке.

Тем, у кого есть какая-либо информация об этих людях, просьба сообщить по телефонам: 8 (4162) 49-08-70 — круглосуточно, 59-47-38 — в рабочее время, 02 или 102 с мобильного телефона.