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16июля
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сегодня, 11:06 0

Полиция Благовещенска ищет двоих пропавших без вести

Полиция Благовещенска ищет двоих пропавших без вести
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Благовещенска ищет двоих пропавших без вести людей. Одному из исчезнувших мужчин 58 лет, второму — 30, сообщает пресс-служба ведомства.

Грамотенко Игорь Владимирович, 1962 года рождения.

Внешние признаки: выглядит на 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмного цвета коротко подстрижены, лобное облысение.

Особые приметы: выступающая нижняя губа, заметная асимметрия лица, жировик между, бровями уголки губ опущены.

В момент исчезновения на нём была одежда: футболка и камуфлированные штаны, чёрная кепка, резиновые сапоги коричневого цвета.

Лебедев Александр Сергеевич, 1990 года рождения.

Внешние признаки: на вид от 30 до 35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы и карие глаза.

Особые приметы: указательный палец на левой руке длиннее указательного пальца на правой руке.

Тем, у кого есть какая-либо информация об этих людях, просьба сообщить по телефонам: 8 (4162) 49-08-70 — круглосуточно, 59-47-38 — в рабочее время, 02 или 102 с мобильного телефона.

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