Долгожданный дождь в Благовещенске был недолгим, но обещал вернуться
По информации Амурского гидрометцентра, днем 16 июля на территории Амурской области ожидаются грозы, местами ливни, при грозе шквалы 17-22 м/с.
Управление по делам ГОЧС напоминает, что в период неустойчивой погоды возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения, обрывы линий электропередачи, падение старых деревьев, увеличение случаев травматизма среди населения, подтопление приусадебных участков поверхностными водами, увеличение числа ДТП.
Руководителям организаций необходимо обеспечить закрепление подъемно-транспортного оборудования для предотвращения их падения.
Пешеходам при усилении ветра советуют не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание необходимо уделить детям. Автомобилистам рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.
Пресс-служба администрации города Благовещенска напоминает, что в случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить:
202-112 - старший оперативный дежурный ЕДДС по г. Благовещенск.
101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
01 - со стационарных телефонов;
112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
Дополнительная информация по тел.: 595-618 www.благовещенск.рф
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