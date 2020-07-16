Долгожданный дождь в Благовещенске был недолгим, но обещал вернуться

Фото: amur.info

По информации Амурского гидрометцентра, днем 16 июля на территории Амурской области ожидаются грозы, местами ливни, при грозе шквалы 17-22 м/с.

Управление по делам ГОЧС напоминает, что в период неустойчивой погоды возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения, обрывы линий электропередачи, падение старых деревьев, увеличение случаев травматизма среди населения, подтопление приусадебных участков поверхностными водами, увеличение числа ДТП.

Руководителям организаций необходимо обеспечить закрепление подъемно-транспортного оборудования для предотвращения их падения.

Пешеходам при усилении ветра советуют не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание необходимо уделить детям. Автомобилистам рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Пресс-служба администрации города Благовещенска напоминает, что в случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить:

202-112 - старший оперативный дежурный ЕДДС по г. Благовещенск.

101 - для набора со всех операторов мобильной связи;



01 - со стационарных телефонов;



112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб;



Дополнительная информация по тел.: 595-618 www.благовещенск.рф