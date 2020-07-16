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Василий Орлов: «Мы будем субсидировать строительство и модернизацию овощехранилищ»

Василий Орлов: «Мы будем субсидировать строительство и модернизацию овощехранилищ»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Гродеково Благовещенского района прошло выездное совещание по вопросам реализации мер государственной поддержки овощеводческих предприятий АПК Амурской области. Как отметили аграрии, это было первое подобное совещание за последние 30 лет.

В зале Дома культуры собрались представители правительства области, федеральных учреждений, руководители сельхозпредприятий и главы КФХ, которые занимаются выращиванием овощей и картофеля в Благовещенском районе. Остальные руководители муниципальных образований и КФХ приняли участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, сообщает портал правительства Амурской области.

Участники совещания обсудили, какие меры поддержки работают, и какие нужны дополнительно.

— Из интересных мер поддержки — из областного бюджета в течение двух лет мы будем субсидировать половину стоимости строительства и модернизации овощехранилищ. Также до 70% на подработку овощей — то есть, овощи, которые взяты с поля и оказываются на прилавках магазинов, должны иметь соответствующую упаковку. Эти направления мы готовы субсидировать. Мы выращиваем то количество овощей, которое нам нужно по нормативу на жителей области. Но, к сожалению, не можем сохранить эти овощи в хорошем состоянии до весны, и, как следствие, вынуждены употреблять импортные овощи. Это одна из главных проблем отрасли, — сказал губернатор Василий Орлов.

Выращиванием овощей и картофеля в Амурской области занимаются 104 сельскохозяйственных предприятия, из них 57 занимаются выращиванием картофеля, 5 — овощами и 42 — картофелем и овощами.

Министр сельского хозяйства Олег Турков отметил, что министерством в этом году разработана региональная концепция развития картофелеводства и овощеводства в Амурской области на период до 2025 года.

— Так сложилось, что на данный момент, если говорить про овощи, в том числе открытого грунта, наша область полностью себя не обеспечивает. Половина овощей завозится из других регионов страны, из-за рубежа. Это связано не с тем, что наши аграрии не могут выращивать, а с тем, что очень слабые мощности для хранения продукции. К весеннему и летнему периоду наших овощей не хватает. Очень важно этот аспект отработать. Нам нужны современные овощехранилища, в котором смогут хранить овощи до нового урожая. Наши аграрии работать умеют. Надо немного им помочь довезти продукцию до потребителя, — рассказал первый замминистра сельского хозяйства Сергей Адаменко.

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#губернатор #областная власть #производство #сельское хозяйство #строительство

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Комментарии
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  • zeya28

    zeya28
    22 минуты назад

    Губернатор сказал- губернатор выполнил. Да будет так.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    19 минут назад

    ужель морковку станут мыть?

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