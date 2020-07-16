Новый интернет-сервис поможет предпринимателям Дальнего Востока и Арктики открыть онлайн-бизнес

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Дальневосточные и арктические компании малого и среднего бизнеса смогут быстро, просто и бесплатно перевести бизнес в онлайн. В этом им поможет новый интернет-сервис. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для её продвижения в интернете каждому участнику проекта выделяется до 53 тысяч рублей.

Проект инициирован Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и реализован совместно с ВЭБ.РФ (100% акционер фонда) и одной из крупнейших российских технологических компаний – холдингом Mail.ru Group. Фондом развития ДВ и Mail.ru Group инвестировали в проект 233 миллионов рублей.

— Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы. От экономической составляющей напрямую зависит улучшение качества жизни людей, их социальное самочувствие. Этот год стал испытанием для бизнеса - особенно малого и среднего. Из федерального бюджета предусмотрены выплаты для поддержки компаний. Ряд мер принят на уровне регионов: снижены налоги, предоставлены отсрочки по аренде недвижимости, субсидии. Нужно искать новые меры поддержки, новые методы стимулирования. Сам бизнес также ищет новые формы для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь. Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших российских технологических компаний, будет полезен и востребован дальневосточниками, — отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Группа ВЭБ.РФ является активным участником антикризисной программы по поддержке российского бизнеса, уделяя особое внимание сегменту малых и средних предприятий, которые становятся драйверами восстановления экономической жизни в городах.

— Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его развития. В этой сфере мы расширяем стратегическое партнерство с Mail.ru Group, с которой уже развиваем финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф». Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках более обширной совместной программы поддержки предпринимателей, — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Предпринимателям уже доступна бесплатная онлайн-площадка для создания интернет-магазина. Участвовать в проекте «Развивай.рф Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для её продвижения в интернете каждому участнику проекта выделяется до 53 тысяч рублей.

— Сервис, который мы запускаем вместе с ВЭБ.РФ и Mail.ru должен открыть для предпринимателей, которые до этого продавали свои товары и услуги обычным способом, дверь в мир онлайн продаж. Это не дверь из сказки, за которой легкий и быстрый успех, а скорее вход на стадион. Я уверен, что предприниматели сумеют выжать из этой возможности максимум, и мы скоро увидим тысячи новых интернет-витрин, которые дадут импульс роста новым проектам, для многих станут новой главой в жизни, и в то же время откроют новые классные товары и услуги Дальнего Востока и Арктики для всей страны, — отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн — например, для удалённой торговли порекомендует использовать доставку, для кафе — сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг — продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин. Благодаря технологиям умной рекламы алгоритмы будут сообщать о продукте именно тем людям, которым с наибольшей вероятностью нужен конкретный товар.

На портале предпринимателям доступны обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции, описывающие процесс перевода бизнеса в онлайн, а также информация о мерах государственной поддержки. Сервис интегрирован со службами доставки товаров. Организована круглосуточная поддержка пользователей.

По словам генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева, совместная программа с ВЭБ.РФ и, в частности, проект «Развивай.рф|Бизнес онлайн» с ФРДВ, позволят дополнительно помочь компаниям не только ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса: «Кризис показал, что переход в интернет позволяет компаниям развиваться даже в нестабильные времена. Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн».

По оценкам инициаторов, на первом этапе сервисом воспользуются несколько тысяч дальневосточных предпринимателей. Впрочем, потенциальная аудитория проекта в десятки раз больше. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается более пятисот тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба фонда развития Дальнего Востока и Арктики.