Полиция Белогорска нашла пропавшую родственницу местной жительницы

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Сотрудники полиции помогли жительнице Белогорска найти родную тётю. Как рассказала Наталья Цымбал, в 2013 году её родственница переехала в Волгоград и через два года связь с ней потерялась. Наталья сама пыталась найти тётю через других родственников, но у неё не получилось.



Женщина обратилась с просьбой о помощи в дежурную часть Белогорска, написала заявление. Старший лейтенант Анна Рязанская и лейтенант Иван Семашко выяснили место жительства и контакты пропавшей женщины, сообщает пресс-служба МВД России по Амурской области.



Наталья пожелала сотрудникам полиции крепкого здоровья и успехов в службе. По словам женщины, без их помощи она бы не справилась.