Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:09 0

Полиция Белогорска нашла пропавшую родственницу местной жительницы

Полиция Белогорска нашла пропавшую родственницу местной жительницы
Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции помогли жительнице Белогорска найти родную тётю. Как рассказала Наталья Цымбал, в 2013 году её родственница переехала в Волгоград и через два года связь с ней потерялась. Наталья сама пыталась найти тётю через других родственников, но у неё не получилось.

Женщина обратилась с просьбой о помощи в дежурную часть Белогорска, написала заявление. Старший лейтенант Анна Рязанская и лейтенант Иван Семашко выяснили место жительства и контакты пропавшей женщины, сообщает пресс-служба МВД России по Амурской области.

Наталья пожелала сотрудникам полиции крепкого здоровья и успехов в службе. По словам женщины, без их помощи она бы не справилась.

Просмотров всего: 534

#жизнь #помощь

распечатать


Общество

Сегодня в Приамурье посетители ПФР не смогут получить справки и другие документы
В России и мире

Россиянам могут выплатить субсидии в размере 21 тысячи рублей
В России и мире

Более 300 миллионов человек снова окажутся на карантине

В России и мире

Зарплаты россиян выросли на 3–4 процента
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь