Сегодня в Приамурье посетители ПФР не смогут получить справки и другие документы

Фото: yandex.ru

Сегодня, 16 июля, во всех отделениях пенсионного фонда в Приамурье в связи с плановым ремонтом до 14 часов не будут работать программные комплексы, сообщает ведомство. Граждан просят перенести свои визиты.

Во время отключения электроэнергии посетители не смогут получить справки и другие документы информационного характера. Однако консультирование граждан не будет приостановлено. Записаться на приём на любое удобное время можно на сайте пенсионного фонда.

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#жизнь #пенсии

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