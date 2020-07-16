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16июля
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сегодня, 09:45 0

МЭр Белогорска изменил режим работы горпарка из-за жары

МЭр Белогорска изменил режим работы горпарка из-за жары
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске из-за жары мэр города решил изменить режим работы аттракционов горпарка. Пять дней с 16 по 20 июля они будут работать с 17:00 до 23:00.

⠀– Решение принято в связи с тяжёлыми условиями труда сотрудников парка, обслуживающих аттракционы. Персонал постоянно работает в масках. Участились случаи обморочного состояния, гипертермии. В тени 14 июля температура воздуха достигала 40 градусов. В ближайшие пять дней, по прогнозам синоптиков, жара сохранится, – сообщает пресс-служба городской администрации.

Для посетителей парк по-прежнему будет работать с 10:00. В открытом доступе останутся светящиеся качели, гамаки и детский игровой комплекс.⠀

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#Белогорск #отдых #погода

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