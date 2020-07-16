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16июля
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сегодня, 09:28 4

В Благовещенске перекроют несколько улиц

В Благовещенске перекроют несколько улиц
Фото: amur.info

Новые дорожные ограничения ожидают благовещенцев. В областном центре перекроют для движения несколько участков улиц. До конца месяца будет полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической. Там будут идти аварийно-восстановительные работы на ливневой канализации, передаёт пресс-служба мэрии.

Также с 16 по 31 июля на двух участках будут прокладывать наружные инженерные сети: на улице Свободной между Свободная, 199 и улицей Богдана Хмельницкого, а также от Высокой, 202 до Шевченко.

Кроме того, в связи с прокладкой ливневой канализации с 18 июля по 19 июля перекроют проезжую часть Игнатьевского шоссе между улицами Тепличная и Василенко.

С 20 по 27 июля будет перекрыт для движения подъезд к частным домам по адресу: ул. Лазо, 94/15 и 94/24 в связи с ремонтом сетей.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    26 минут назад

    напишите сколько остаётся открытых?

  • Янyа

    Янyа
    24 минуты назад

    Вот реально задолбали уже.

  • Алёна81

    Алёна81
    15 минут назад

    издевательство...

  • Мира

    Мира
    3 минуты назад

    В 2 ГИС нарисуйте красной линией альтернативные маршруты! Балин. Не дороги, а сплошные ямы, канавы, продавленный асфальт и перекопы кварталами.

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