Зеленский теряет рейтинги

Антирейтинг главы Украины превысил рейтинг.

Несмотря на бесчисленное множество критики в отношении Владимира Зеленского, он остается самой яркой фигурой политической жизни Украины. Но с момента прихода нового президента к власти, показатели лояльности граждан страны существенно поменялись. Проведенный в июне этого года анализ показал, что впервые с начала президентской карьеры меньше половины украинцев поддерживают политическую деятельность своего президента. Специалисты уверяют, что причиной такого положения дел стало отсутствие значимых перемен, которые обещал избранный президент в ходе своей предвыборной компании.

Загвоздка ситуации в том, что нынешний президент Украины остается без своего главного ключа - всенародной популярности. Тем самым, его стиль управления становится схожим с Виктором Ющенко, который не оправдал надежд своего народа. Здесь положение Зеленского становится более выгодным, ведь рейтинг главы государства напрямую зависит от действий и решений, предпринятых в самых разных ситуациях, и ведущих к последствиям, ощутимым для всей страны.