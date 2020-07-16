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16июля
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сегодня, 06:08 4

Зеленский теряет рейтинги

Зеленский теряет рейтинги
Фото: yandex.ru

Антирейтинг главы Украины превысил рейтинг.

Несмотря на бесчисленное множество критики в отношении Владимира Зеленского, он остается самой яркой фигурой политической жизни Украины. Но с момента прихода нового президента к власти, показатели лояльности граждан страны существенно поменялись. Проведенный в июне этого года анализ показал, что впервые с начала президентской карьеры меньше половины украинцев поддерживают политическую деятельность своего президента. Специалисты уверяют, что причиной такого положения дел стало отсутствие значимых перемен, которые обещал избранный президент в ходе своей предвыборной компании.

Загвоздка ситуации в том, что нынешний президент Украины остается без своего главного ключа - всенародной популярности. Тем самым, его стиль управления становится схожим с Виктором Ющенко, который не оправдал надежд своего народа. Здесь положение Зеленского становится более выгодным, ведь рейтинг главы государства напрямую зависит от действий и решений, предпринятых в самых разных ситуациях, и ведущих к последствиям, ощутимым для всей страны.

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#политика #Украина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    у них форум не работает-а они Зеленского вспомнили

  • маузер

    маузер
    1 час назад

    я понимаю кисель тв и соловей помет, ну выто куда???? хабаровск на всю страну!

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Форум им ни к чему. Показывает низкий рейтинг губернатора.

  • Вахмурка

    Вахмурка
    44 минуты назад

    Когда нет проблем в своей стране самое время рассказать о рейтинге президента соседней. Кстати, как там Венесуэла?

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