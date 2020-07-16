Новые задержания в Москве

В Москве задерживают участников шествия за отмену результатов всероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Задержания начались сразу после окончания сбора подписей против поправок, которое проходило на Пушкинской площади. На данный момент известно о количестве задержанных, которое превысило сотню человек. Всего в шествии приняли участие около 300 человек, задержание которых началось по мере пересечения улицы Петровка. Полиция начала беспорядочные аресты митингующих, которые к тому моменту принялись преграждать движение транспорту, с целью полной блокировки улицы.

Стоит отметить, что проведение митинга не было санкционировано властями по причине распространения коронавирусной инфекции. Муниципальный депутат Юлия Галямина, которая принимала участие в шествии и была арестована вместе с остальными участниками, назвала эту причину формальной. Юлия привела пример недавнего голосования по поправкам к Конституции, которое было успешно реализовано не смотря на пандемию и опасность возникновения новых очагов инфекционной болезни.