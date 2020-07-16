Россия и Грузия пытаются добиться взаимопонимания

Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе.

“Требуем остановить провокационные действия и заявления, а также использовать все возможные диалоговые форматы с Абхазией, Южной Осетией и Россией”, - заявила российская сторона. Речь идет о прекращении работы нескольких узконаправленных информационных каналов, в числе которых Женевские дискуссии по безопасности и неоднозначный переговорный канал “Карасин-Абашидзе”. Помимо всего прочего, Москва выразила надежду на плодотворную разъяснительную работу грузинской стороны, направленную на население Грузии. Российские власти считают, что таким образом удастся пресечь новые случаи незаконного пересечения границы.

Такое заявление было опубликовано после того, как российские пограничники задержали троих граждан Грузии, незаконно пересекающих границу с соседней Абхазией. Но более вопиющий случай произошел чуть ранее, когда 11 июля гражданин Грузии пересек границу с Южной Осетией, и попытался укрыться близ населенного пункта Ахмадз. Замеченный южноосетинскими пограничниками, нарушитель попытался скрыться, а в последствии открыл огонь по пограничникам. Ответным огнем нарушитель границы был ранен и арестован.