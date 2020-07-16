Посольство Украины в Ереване облили борщом

Отношения Киева и Еревана усложнились.

После недавнего высказывания украинского МИД касаемо развернувшегося на армяно-азербайджанской границе конфликта, недовольные граждане Армении начали собираться у здания посольства Украины. Причиной протеста стала статья размещенная на официальном сайте МИД Украины, которая гласит о жесткой позиции Киева в отношении недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Украина выступает за политическое урегулирование конфликта и соблюдение территориальных границ Азербайджана. Молодежное движение Армении крайне негативно отреагировало на данное высказывание, заявляя, что Киев собственными руками разрывает дружественные отношения между Арменией и Украиной. Протестующие скандировали разнообразные лозунги, обвиняющие украинское государство в агрессии по отношению к армянскому народу, после чего в стены здания Украинского посольства полетела разнообразная посуда, до краев наполненная борщом. На этом жители Еревана ограничили демонстрацию своего недовольства.

Киев, как и Ереван, пока не дают каких-либо комментариев касаемо данной ситуации.