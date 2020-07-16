Выбор читателей за 15 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 15 июля.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своём аккаунте в Инстаграм о проверке на станции скорой помощи в Благовещенске. Поводом для проверки стало обращение врачей.

Благовещенская прокуратура выяснила причину ЧП на экстремальном аттракционе «Джин», где 7 июля девочка провисела пять минут вниз головой. Надзорный орган совместно со специалистами амурского Гостехнадзора пришли к выводу, что опасность здоровью и жизни ребенка грозила из-за неверной эксплуатации механизма.

В Амурской области лабораторно подтверждены 42 новых случая коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев достигло 32, сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению амурского Гидрометцентра, на территории области ночью ожидается переменная облачность, в отдельных районах туман. Местами по южным и восточным районам пройдут кратковременные дожди, грозы. По северо-западу без существенных осадков. Ветер южный, слабый, при грозе до 11 м/с.