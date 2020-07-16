Астрологический прогноз на 16 июля: тяжелый день для Козерогов, а у Весов не исключены небольшие сложности со здоровьем

Восход Солнца: 04:37

Заход Солнца: 20:34

Солнце в Раке.

Овен. День пробуждения внутренних сил. Возможно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки. Для женщин-Овнов велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, однако постарайтесь не относиться к любовным приключениям как к продолжению своих деловых планов. Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Может быть, это негативно скажется на вашем здоровье. Развивайте все имеющиеся природные таланты, открывайте в себе новые способности, учитесь учить - сейчас для этого самый подходящий период!

Телец. Активный, творческий день. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне самоуверенным. Обратите внимание на свое здоровье, не следует легкомысленно относиться к возникшим симптомам заболевания. Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые — неожиданны. Во второй половине дня возможна конфликтная ситуация при полном отсутствии взаимопонимания.

Близнецы. День преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще, для вас наступил неплохой период, хотя вам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданное знакомство или восстановленная связь могут способствовать финансовому успеху. Звезды рекомендуют возобновить работу над прерванным ранее проектом — вы можете получить от него неплохую выгоду. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей работе. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Рак. Благоприятный день, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем благосклонному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной. Не исключено предложение о смене работы или направления в вашей деятельности. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт.

Читайте также

Астрологический прогноз на неделю 9 июля – 15 июля

Лев. Сегодня возможно уныние, грусть в сочетании с некоторой агрессивностью из-за возникшего напряжения в отношениях с кем-то из родственников. В этот день звезды не советуют Львам устанавливать где-либо свои правила. Вы можете либо принять предложение, либо отказаться, если оно вам претит.

Дева. День связан с получением космической энергии, пророчествами, лечением. Вероятна поддержка Высших сил, коллег, друзей, родственников. Улучшатся супружеские отношения. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Неблагоприятный день. Домашние дела потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы не сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал снижается. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Вас ждут негативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин-Дев. Мужчины должны проявить такт и благородство в отношениях со второй половиной;

Весы. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков или помогать близким родственникам. Возможны проблемы с окружающими. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Не исключены небольшие сложности со здоровьем. Неплохой спокойный день, подходящий для того, чтобы навести порядок в делах, завершить то, что было начато раньше. Будет возможность поговорить о чем-то интересном, обсудить важные вопросы с коллегами, удачно провести деловые встречи.

Скорпион. Астрологи советуют не концентрироваться на проблемах, отпустите их и подумайте над ситуациями, которые вы можете контролировать. День может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако, поспешность или сконцентрированность на личных интересах могут помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня. Игральные карты — к неожиданной прибыли.

Читайте также

Гороскоп на июль 2020 года: Рыбам не стоит торопиться, а Девам необходимо быть решительнее

Стрелец. Неблагоприятный день. Новые мысли или действия, направленные на повышение благосостояния, не принесут весомых результатов. Звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия. Звезды предупреждают мужчин-Стрельцов о возможном скором завершении романтичного увлечения. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, однако не следует заниматься разработкой новых прожектов или участвовать в совместных проектах с людьми, которых мало знаете или которым не доверяете. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения — выигрыша, находки или подарка. Залог ваших успехов — ваше ближнее окружение.

Козерог. Мечты мечтами, а кушать хочется всегда! Это нужно усвоить с утра и шагать на работу. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Работникам государственных учреждений следует внимательнее отнестись к своим обязанностям — вероятен обман или неверная информация. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью.

Водолей. Сегодня Водолеям придется считаться с чужими запросами. Стоит почаще советоваться с партнерами и друзьями, говорить с детьми. Не исключено, что именно в эти дни вам может прийти в голову блестящая идея, которую вы непременно осуществите на практике.

Рыбы. Вы сегодня будете в центре внимания, придется побыть и советчиком, и наставником, и помощником. Слава о ваших талантах продолжает распространяться. Благоприятный день. Все дела будет даваться легко, денежные проблемы на время отступят. Вы на высоте, вы все можете, все вам под силу. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок, для заключения брака, зачатия. Велика вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша. Возможно, вечером вы сумеете решить проблемы в личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев