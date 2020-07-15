Россиянам могут выплатить субсидии в размере 21 тысячи рублей

Выплаты нацелены на поддержание малого и среднего бизнеса.

Субсидии будут доступны индивидуальным предпринимателям и бизнесменам. Отчисления разбиты на два этапа, первым из них будет выплата целевой субсидии. Она составит 15 тысяч рублей, и необходима предпринимателям для организации мероприятий по дезинфекции рабочих помещений. Кроме того, данная сумма рассчитана на закупку средств индивидуальной защиты для персонала. Такую субсидию получат предприниматели, бизнес которых связан с регулярными контактами подчиненных и клиентов.

Вторая субсидия составляет 6.500р и будет начислена штатным сотрудникам, но при определенных условиях. В первую очередь, сотрудник должен быть официально трудоустроен. Кроме того, у получателя субсидии не должно быть налоговых задолженностей на сумму свыше трех тысяч рублей. В противном случае выплаты не будут начислены.

Получить субсидии можно до 15 августа включительно, а заявление на получение выплат можно заполнить как в бумажном, так и в электронном виде.