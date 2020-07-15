Более 300 миллионов человек снова окажутся на карантине

Новая волна инфекции вспыхнула на территории Индии. Более 20 тысяч человек уже инфицированы.

Отмена карантинных ограничений в некоторых регионах оказалась преждевременным решением для Индии. На данный момент страна является одной из лидирующих в мире по числу заболевших, но несмотря на это, некоторые штаты и отдельные города ранее были сняты с карантинного режима. Это преждевременное решение сыграло свою неблагополучную роль, и сейчас правительство Индии вновь закрывает штат Бихар, а также город Бангалор, где количество заболевших с начала июля резко возросло до 20 тысяч человек.

Некоторые специалисты называют сложившуюся ситуацию “второй волной”, но причина такой резкой вспышки заболеваемости пока не ясна. Всего на карантин планируется отправить почти четыреста миллионов человек, 300 из которых уже переведены на режим самоизоляции. Сейчас число заболевших в Индии превышает 700 тысяч человек, ввиду чего нехватка больничных коек компенсируется переоборудованием духовных центров и муниципальных зданий, ранее не предусмотренных для размещения инфицированных.