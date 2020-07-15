Эксперт о ситуации на Амурском ГПЗ: "Нельзя выплёскивать накопившиеся эмоции на тех, кто слабее"

Лариса Павлова, заместитель председателя Общественной палаты Амурской области, руководитель Совета национально-культурных и религиозных объединений при Общественной палате Амурской области анализируя ситуацию, произошедшую в одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ, считает, что помимо здоровых трудовых отношений, необходимо думать о гармонизации отношений межэтнических. При этом, по мнению эксперта, проявив агрессию, рабочие поставили себя в двоякое положение – с одной стороны, они привлекли внимание к волнующим их вопросам, с другой – захотят ли теперь работодатели продлевать или заключать новые трудовые договоры с работниками, которые высказывают свои претензии таким образом.

«В Амурской области, с большим количеством инвестиционных проектов невозможно реализовать плановые объёмы в установленный срок без привлечения специалистов из других регионов и стран.

В то же время, есть страны, в том числе на постсоветском пространстве, с отсутствием работы. И, как следствие, с крайне низким уровнем жизни. Мужчинам сложнее. Необходимо содержать семью - заботиться о пожилых родителях, о жёнах и детях. Именно о них необходимо помнить в любую минуту. Здесь, в Амурской области предоставлена возможность зарабатывать.

Есть отличная пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Привлечённые работники приехали в Россию и они обязаны соблюдать законодательство страны. Более того, кроме трудовых отношений, необходимо помнить о гармонизации межэтнических отношений. Иногда поведение отдельных личностей бросает тень на остальных. Как бы отнеслись нарушители к тому, если бы их матерей, дочерей, сестер напугала большая агрессивная толпа? В чём они виноваты? Это очень тонкий момент на самом деле. Нельзя наносить моральный вред и выплёскивать эмоции на тех, кто слабее, кто не имеет отношения к решению возникших вопросов.

Никто не вправе повреждать и уничтожать чужое имущество. Какой смысл проявлять агрессию, применять физическую силу? В любых коллективах могут быть разногласия и решать их надо цивилизованным путём.

Сомневаюсь, что с теми, кто совершил эти правонарушения, будут снова заключаться контракты. Что они скажут своим семьям? Снова искать работу? Это не так просто по ряду причин. Очевидно, что все стороны заинтересованы в благоприятном итоге - кто-то желает заработать, а кто-то будет гордиться, что оставил свой трудовой след на дальневосточной земле. Но есть еще незримый след в наших сердцах, мы с уважением относимся к тем, кто участвует в масштабных проектах, благодарны за труд и не хотим никакой агрессии. Сила здесь не к месту. Есть слово, есть диалог, есть закон».

Как сообщало Амур.инфо, противоречия между работниками и руководством в одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ переросли в беспорядки – рабочие причинили ущерб административным и бытовым зданиям, а также совершили нападение на продуктовый магазин, расположенный на территории вахтового городка. Причиной агрессии строителей стали финансовые разногласия с работодателем. По факту возбуждено два уголовных дела. На сегодняшний день ситуация нормализована. Расследование уголовных дел продолжается.