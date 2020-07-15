Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость
сегодня, 20:17 0

Эксперт о ситуации на Амурском ГПЗ: "Нельзя выплёскивать накопившиеся эмоции на тех, кто слабее"

Эксперт о ситуации на Амурском ГПЗ:
Фото: Газпром переработка Благовещенск

Лариса Павлова, заместитель председателя Общественной палаты Амурской области, руководитель Совета национально-культурных и религиозных объединений при Общественной палате Амурской области анализируя ситуацию, произошедшую в одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ, считает, что помимо здоровых трудовых отношений, необходимо думать о гармонизации отношений межэтнических. При этом, по мнению эксперта, проявив агрессию, рабочие поставили себя в двоякое положение – с одной стороны, они привлекли внимание к волнующим их вопросам, с другой – захотят ли теперь работодатели продлевать или заключать новые трудовые договоры с работниками, которые высказывают свои претензии таким образом.

«В Амурской области, с большим количеством инвестиционных проектов невозможно реализовать плановые объёмы в установленный срок без привлечения специалистов из других регионов и стран.

В то же время, есть страны, в том числе на постсоветском пространстве, с отсутствием работы. И, как следствие, с крайне низким уровнем жизни. Мужчинам сложнее. Необходимо содержать семью - заботиться о пожилых родителях, о жёнах и детях. Именно о них необходимо помнить в любую минуту. Здесь, в Амурской области предоставлена возможность зарабатывать.

Есть отличная пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Привлечённые работники приехали в Россию и они обязаны соблюдать законодательство страны. Более того, кроме трудовых отношений, необходимо помнить о гармонизации межэтнических отношений. Иногда поведение отдельных личностей бросает тень на остальных. Как бы отнеслись нарушители к тому, если бы их матерей, дочерей, сестер напугала большая агрессивная толпа? В чём они виноваты? Это очень тонкий момент на самом деле. Нельзя наносить моральный вред и выплёскивать эмоции на тех, кто слабее, кто не имеет отношения к решению возникших вопросов.

Никто не вправе повреждать и уничтожать чужое имущество. Какой смысл проявлять агрессию, применять физическую силу? В любых коллективах могут быть разногласия и решать их надо цивилизованным путём.

Сомневаюсь, что с теми, кто совершил эти правонарушения, будут снова заключаться контракты. Что они скажут своим семьям? Снова искать работу? Это не так просто по ряду причин. Очевидно, что все стороны заинтересованы в благоприятном итоге - кто-то желает заработать, а кто-то будет гордиться, что оставил свой трудовой след на дальневосточной земле. Но есть еще незримый след в наших сердцах, мы с уважением относимся к тем, кто участвует в масштабных проектах, благодарны за труд и не хотим никакой агрессии. Сила здесь не к месту. Есть слово, есть диалог, есть закон».

Как сообщало Амур.инфо, противоречия между работниками и руководством в одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ переросли в беспорядки – рабочие причинили ущерб административным и бытовым зданиям, а также совершили нападение на продуктовый магазин, расположенный на территории вахтового городка. Причиной агрессии строителей стали финансовые разногласия с работодателем. По факту возбуждено два уголовных дела. На сегодняшний день ситуация нормализована. Расследование уголовных дел продолжается.

Просмотров всего: 27

#Свободный

распечатать


Происшествия 10

Главный архитектор Свободного заключён под стражу
Общество 1

В Свободном идет реконструкция очистных сооружений
Происшествия 10

В Свободном задержали начальника отдела администрации
Коронавирус 11

На Амурском ГПЗ вторую неделю растет количество выздоровевших сотрудников подрядных организаций
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь