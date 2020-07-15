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15июля
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сегодня, 20:45 1

Кремль обещает не вмешиваться в выборы в Белорусии

Кремль обещает не вмешиваться в выборы в Белорусии
Фото: yandex.ru

Пресс-секретарь российского президента сообщил об отсутствии интереса главы государства к выборам на территории Белорусской Республики.

Дмитрий Песков уточнил, что в кремле относятся к предстоящим выборам как к “внутренним делам” соседнего государства, вмешиваться в которые нет никакого права. Такое сообщение появилось ввиду недавнего обращения действующего президента Белоруссии, где он сообщил о вмешательствах в предвыборную компанию, которые по мнению Лукашенко исходят со стороны России. Российская сторона, в свою очередь, не подтвердила факта вмешательства, ссылаясь на отсутствие аргументов в пользу этой версии.

Президент Белоруссии также указал на распространение в сети интернет фейковых новостей, дискредитирующих действующую власть страны накануне выборов, которые пройдут 9 августа этого года. Ввиду сложившейся ситуации, Александр Лукашенко планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным для урегулирования вопросов по данному недоразумению. Точная дата предстоящей встречи пока не названа.

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#политика #СМИ

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Комментарии
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  • Витком

    Витком
    1 час назад

    КАК всегда врут

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