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15июля
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Дочь Трампа высмеяли за дорогой наряд

Дочь Трампа высмеяли за дорогой наряд

Новые фотографии дочери президента США вызвали возмущение обитателей интернет-пространства.

Дочь Дональда Трампа появилась на публике в дорогостоящем наряде. Фотографии Иванки Трамп, опубликованные Daily Mail, были грубо раскритикованы обитателями интернета. Причиной этому стал именно дорогостоящий наряд дочери президента США. Некоторые из пользователей глобальной сети оценили общую стоимость аксессуаров и одеяния, в котором Иванка появилась на публике, и получили довольно круглую сумму почти в семь тысяч долларов.

Конечно, общественность давно привыкла к самым разнообразным одеяниям знаменитостей. Зачастую такие наряды стоят по нескольку сотен тысяч долларов, но данный всплеск негатива, по мнению пользователей сети, был вызван по относительно иной причине. Недоброжелатели упрекнули Иванку Трамп в расточительстве на фоне всемирной эпидемии коронавируса, обвиняя ее в “демонстрации собственного достатка в это тяжелое время”.

Некоторые пользователи обвиняют дочь американского президента в полном отсутствии вкуса и стиля. Сама же обладательница роскошных нарядов пока никак не комментирует данное проявление агрессии в свою сторону.

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#США

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