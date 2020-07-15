В Благовещенске шесть автобусов изменили схему движения

Фото: amur.info

В связи с проведением дорожных работ на пересечении улиц Ленина и Пионерская с пятницы, 17 июля, изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации.

Маршруты № К, 11: ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утверждённому маршруту. Маршрут № 7: ул. Горького – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утверждённому маршруту. Маршруты № 2, 5, 39: ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утверждённому маршруту.

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#транспорт

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