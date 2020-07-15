Пять педагогов приехали в Амурскую область по программе «Земский учитель»

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В Амурской области проходит программа «Земский учитель» для педагогов из России. Пять учителей уже приступили к работе. На 47 открытых вакансии было 300 претендентов из 56 субъектов РФ. 33 педагога получат служебное жильё, а остальным 14 муниципалитет поможет с арендой квартир. После заключения договоров, каждому педагогу выплатят по 2 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области. Участники программы будут обязаны проработать на одном месте 5 лет — это обязательное условие.

— Цель проекта «Земский учитель» — не просто привлечь учителей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования, — прокомментировала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.



В Приамурье не хватает преподавателей английского языка. «Земский учитель» планирует решить эту проблему. Педагог английского языка Александр Белов из Тюменской области уже приступил к работе в селе Чесноково, Михайловского района. Он знакомится с планом обучения, который преподавали до его приезда:



— Раньше школьникам села приходилось изучать язык удалённо, с детьми работала учитель из Благовещенска. Я наладил с ней связь, чтобы больше узнать о детях, подходе к ним и некоторых вопросов, касающихся самого образовательного процесса, — рассказал преподаватель.



Педагоги из Амурской области также приняли участие в федеральной программе. Юлия Арбатская из Благовещенск в августе этого года начнёт преподавать математику в селе Чигири, Благовещенского района:



— В самой школе я уже была, мне всё понравилось: и условия труда, и коллектив. Кроме того, решён вопрос с жильём, я поселюсь в 2-х комнатной частично меблированной квартире. Перед переездом немного переживаю, но это пройдёт, ведь я готова усердно работать и буду очень стараться, – поделилась учитель.



Самой востребованной оказалась вакансия учителя начальных классов в селе Марково, Благовещенский район. На эту позицию претендовало более 20-и участников. Конкурсный отбор прошла педагог из Воронежской области Людмила Колбасова с 33-летним стажем работы.



Образовательная программа будет финансироваться три года. По 2 миллиона рублей планируют выплатить 126 учителям, прошедшим конкурсный отбор на трудоустройство в школы Амурской области.