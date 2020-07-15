Василий Орлов: «Не вижу рисков по реконструкции аэропортового комплекса «Игнатьево»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурский губернатор сегодня посетил аэропорт Благовещенска, где проинспектировал строительство второй взлётно-посадочной полосы. Там же Василий Орлов провёл заседание штаба с руководителями минтранса области, аэропорта и подрядных организаций, сообщает пресс-служба правительства области.

— Есть небольшое отклонение от графика работы, что связано с обильными осадками, прошедшими в июне, подрядчик заверяет, что нарастит темпы строительства. В этом году освоение средств составит порядка 1 миллиарда рублей, всего на реконструкцию аэропортового комплекса и ВПП планируется направить 4,6 миллиарда рублей. Финансирование из федерального бюджета осуществляется своевременно, — сказал Василий Орлов.



На площадке будущей взлетно-посадочной полосы уже вырубили лес и кустарники, полностью закончены подготовительные работы. Строители продолжают работать с грунтом, засыпают канавы, готовят временные дороги. Идут отделочные работы в здании контрольно-пропускного пункта, укладывается фундамент аварийно-спасательной станции.



— На месте будущего перрона и площадки противообледенительной защиты самолётов ведётся подготовка к работам, снят асфальт и идёт выемка грунта. Параллельно идёт прокладка электрокабеля 10 кВТ и установка фундамента трансформаторной подстанции, — рассказал руководитель проекта АО «Гидроэлектромонтаж» Евгений Малофеев.



На объекты ВВП завезено почти 20 тысяч кубометров грунта, на временные дороги и сооружения — ещё 75 тысяч кубометров грунта. Всего в этом году на площадки завезут около 1 миллиона кубометров грунта, карьеры уже определены.



Всего на объектах задействовано 60 работников и 36 единиц техники.



На совещании рассказали, что для работников уже готов вахтовый поселок. Ожидается, что на работу привлекут от 70 до 80 амурчан. Резко увеличить число сотрудников подрядные организации планируют осенью.



На штабе обсуждался и вопрос строительства пассажирского терминала.



— Создание нового здания терминала обсуждается на протяжении полутора лет. На сегодняшний день объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. Все крупные компании этой отрасли заинтересовались нашим предложением. 27 августа планируется провести вскрытие конвертов конкурсантов с предложениями по созданию терминала. После рассмотрения к ноябрю будет определен инвестор и заключено соглашение. В течение первого года изготовят проектную документацию, ещё через два года возведут новое здание аэровокзального комплекса, которое включит в себя новый международный терминал, — рассказал Василий Орлов.