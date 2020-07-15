Благовещенску передали землю с братских могил из города-героя Минска

Земля из братских могил четырёх городов-героев в специальных капсулах пополнит мемориал воинам-амурцам на площади Победы в Благовещеске. Установка пройдет 3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Проект «Священная земля городов-героев» реализуется на деньги муниципального гранта. Новые таблички для мемориала изготовил амурский скульптор Павел Никиткин — автор старых табличек.

Сейчас в мемориале уже находятся капсулы с землёй из девяти городов-героев. А 3 сентября в него поместят землю из городов-героев Мурманск, Смоленск, Минск и Тула. Историко-патриотическая организация «За развитие региона» получила 200 тысяч рублей для реализации проекта. Средства пошли не только на капсулы и их гравировку и установку, но и на изготовление табличек с названиями городов-героев.



Сегодня, 15 июля, представители «Белорусского землячества» торжественно передали землю из братской могилы в городе Минск председателю Амурской региональной общественной историко-патриотической организации «За развитие региона» Анатолию Корженевскому.



— Меня часто спрашивают: «Почему земли города-героя Минска не было тогда, когда создавали памятник воинам-амурцам, которые погибли в годы ВОВ». Дело в том, что город Минск удостоен звания города-героя в 1974 году. В это время у нас уже был этот мемориальный комплекс, - рассказывает председатель «Белорусского землячества» Николай Васильев.





— Мы обязательно отправим благодарственные письма в адрес администрации города Минска. Мы хотим восстановить историческую справедливость, так как у людей формируется неверное мнение о числе городов-героев Великой Отечественной войны.



Город Минск был освобождён от немецкой оккупации 3 июля 1944 года, в этот день с 1996 отмечается день независимости Беларуси, — добавил Анатолий Корженевский.



— При освобождении Беларуси погибли 1875 амурцев. Это настоящий боевой бессмертный полк! Сейчас уточняется местонахождение и могил амурчан, которые погибли на территории Беларуси. После уточнения мы будем информировать родственников, которые находятся в Приамурье, о результатах поисков захоронений. Хочу сказать, что некоторые жители прилежащих деревень в Беларуси согласились облагораживать могилы в дань памяти героев, — рассказал Николай Михайлович.





— Мы, члены «Белорусского землячества», чествуем ветеранов, особенно детей войны. Стараемся как можно больше поддерживать таких людей. Они будут приглашены на установку капсулы. Мы соберемся 3 сентября в национальной одежде и с флагами, - добавила представитель «Белорусского землячества» Лариса Папирная.



Города, в которых множество амурчан полегли за правое дело, чтобы защитить родину, хранят историю каждого солдата. Никто не забыт, ничто не забыто….