Сувенирный киоск на набережной в Благовещенске заработал в ежедневном режиме

Фото: amur.info

Торговый павильон на набережной Амура в Благовещенске работает в ежденевном режиме. Торговая точка находится вблизи исторических достопримечательностей города — Триумфальной арки, бывших торговых рядов «Мавритания». Здесь можно купить изделия с городской символикой и открытки с видами амурской столицы, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

«Изюминкой» магазина стали открытки с видами амурской столицы. Их создают мастера, а также горожане, увлеченные творчеством. ⠀

– В воскресенье часть открыток была завезена в павильон и размещена в качестве образцов, они будут дополняться. Но самое интересное, что эти открытки изготавливают не только мастера Дома ремёсел, но и сами жители Благовещенска. Они обратились к нам, мы рассказали об условиях участия, и теперь мы активно сотрудничаем с ними, – рассказала руководитель Дома ремёсел Наталья Белоноженко.

Кроме открыток в киоске можно также приобрести вязаные игрушки, бижутерию, изделия из полимерной глины. Павильон работает ежедневно, кроме понедельника, с 17:00 до 20:00.