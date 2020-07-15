Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 0

Сувенирный киоск на набережной в Благовещенске заработал в ежедневном режиме

Сувенирный киоск на набережной в Благовещенске заработал в ежедневном режиме
Фото: amur.info

Торговый павильон на набережной Амура в Благовещенске работает в ежденевном режиме. Торговая точка находится вблизи исторических достопримечательностей города — Триумфальной арки, бывших торговых рядов «Мавритания». Здесь можно купить изделия с городской символикой и открытки с видами амурской столицы, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

«Изюминкой» магазина стали открытки с видами амурской столицы. Их создают мастера, а также горожане, увлеченные творчеством. ⠀

– В воскресенье часть открыток была завезена в павильон и размещена в качестве образцов, они будут дополняться. Но самое интересное, что эти открытки изготавливают не только мастера Дома ремёсел, но и сами жители Благовещенска. Они обратились к нам, мы рассказали об условиях участия, и теперь мы активно сотрудничаем с ними, – рассказала руководитель Дома ремёсел Наталья Белоноженко.

Кроме открыток в киоске можно также приобрести вязаные игрушки, бижутерию, изделия из полимерной глины. Павильон работает ежедневно, кроме понедельника, с 17:00 до 20:00.

Просмотров всего: 548

#культура #отдых

распечатать


Общество

Любителей природы и лошадей ждут на отдых у амурского села Черемхово

сегодня, 13:10
Общество 4

В Зейском районе Приамурья для туристов разрабатывают новый маршрут

сегодня, 11:30
Общество 3

В сквере ЦЭВ поставят светящиеся фигуры
Происшествия 13

На хозяина аттракциона в горпарке Благовещенска завели дело

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь