На трассы Приамурья вновь нанесли экспериментальную жёлтую разметку

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В Приамурье повторили прошлогодний удачный опыт по нанесению жёлтой разделительной черты вместо белой на участках дорог с большой концентрацией ДТП. В этом году дорожники нанесли в два раза больше новой разметки на дороги регионального статуса, чем в прошлом году, сообщает прессс-служба регионального минтранса.

Разметку нанесли на участок с 6 по 30 километр автодороги «Благовещенск — Свободный». Анализ аварийности показал, что в прошлом году здесь зафиксировали 13 ДТП.

— В зимний период горизонтальная разметка белого цвета на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Плохая видимость дорожных обозначений увеличивает риски возникновения ДТП. А жёлтые линии особенно хорошо видны зимой на заснеженной проезжей части. Прошедшие испытания показали, что число ДТП снижается, с учётом положительных результатов принято решение продолжить эксперимент по применению разметки жёлтого цвета, — рассказал руководитель регионального министерства транспорта Александр Зеленин.

Использование жёлтой разметки впервые было реализовано на двух трассах: «Благовещенск — Бибиково» и «Обход г. Свободного». Она показала свою эффективность. Общее количество ДТП значительно уменьшилось: с 35 до 16, то есть в 2,2 раза. Сократилось и количество пострадавших из-за автодорожных происшествий: с 20 до 13 человек.

На участке «Обход г. Свободный» количество пострадавших сократилось даже больше. С 20 мая по 31 декабря 2019 года здесь произошло всего две аварии, а пострадал в них всего один человек.