Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:43 1

На трассы Приамурья вновь нанесли экспериментальную жёлтую разметку

На трассы Приамурья вновь нанесли экспериментальную жёлтую разметку
Фото: mintrans.amurobl.ru

В Приамурье повторили прошлогодний удачный опыт по нанесению жёлтой разделительной черты вместо белой на участках дорог с большой концентрацией ДТП. В этом году дорожники нанесли в два раза больше новой разметки на дороги регионального статуса, чем в прошлом году, сообщает прессс-служба регионального минтранса.

Разметку нанесли на участок с 6 по 30 километр автодороги «Благовещенск — Свободный». Анализ аварийности показал, что в прошлом году здесь зафиксировали 13 ДТП.

— В зимний период горизонтальная разметка белого цвета на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Плохая видимость дорожных обозначений увеличивает риски возникновения ДТП. А жёлтые линии особенно хорошо видны зимой на заснеженной проезжей части. Прошедшие испытания показали, что число ДТП снижается, с учётом положительных результатов принято решение продолжить эксперимент по применению разметки жёлтого цвета, — рассказал руководитель регионального министерства транспорта Александр Зеленин.

Использование жёлтой разметки впервые было реализовано на двух трассах: «Благовещенск — Бибиково» и «Обход г. Свободного». Она показала свою эффективность. Общее количество ДТП значительно уменьшилось: с 35 до 16, то есть в 2,2 раза. Сократилось и количество пострадавших из-за автодорожных происшествий: с 20 до 13 человек.

На участке «Обход г. Свободный» количество пострадавших сократилось даже больше. С 20 мая по 31 декабря 2019 года здесь произошло всего две аварии, а пострадал в них всего один человек.

Просмотров всего: 369

#транспорт

распечатать


Общество 2

В Благовещенске шесть автобусов изменили схему движения
Общество 2

Василий Орлов: «Не вижу рисков по реконструкции аэропортового комплекса «Игнатьево»
Общество

В Селемджинском районе доделывают мост через Большую Басманку
Общество 5

Улицу Воронкова перекроют на ночь
Комментарии
Показать все (1)
  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Ну да ну да, дело не в хреновых дорогах, а в разметке оказывается.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь