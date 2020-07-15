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15июля
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сегодня, 16:35 4

В Амурской области зарегистрированы 42 новых заражения коронавирусом

В Амурской области зарегистрированы 42 новых заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 42 новых случая коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев достигло 32, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Благовещенске зарегистрированы 16 новых случаев, в Свободном – 12, в Тынде – пять, три в Октябрьском районе, два в Ивановском, по одному в Благовещенском, Константиновском районах, Белогорске и Прогрессе.

С нарастающим итогом в области выявлено 2 227 случаев COVID-2019. В 50,2 % случаев вирус вызвал пневмонию.

Больше всего случаев заражения приходится на возрастную группу 30-49 лет – и 38,6 % от всего количества. Количество летальных случаев составляет 32 человека. 66 % погибших — люди старше 65 лет.

1 049 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

1 535 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 529 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    3 часа назад

    Вчера 22 летальных, сегодня уже 32... страшная динамика какая-то ((((

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Всем скорейшего выздоровления.

    Царство Небесное погибшим.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    По рен-тв вещают что "пыльца может стать серьезным препятствием распространения короны" видимо пыльца канабиса.

  • Нур

    Нур
    16 минут назад

    Все ожидаемо - врачи на вызовы без СИЗ выходят, водители скорой о СИЗ и не слышали, дезинфекции нет, санитайзеров нет нигде. Дети группками кучкуются, праздники, выборы, гулляющий народ в парках. Вы дмаете аттракционы кто нибудь обрабатывает? А автобусы, такси? Если даже в медучреждениях хлоркой не пахнет, о чем говорить...Врач осмотрела ковидного ребенка и пошла на прием других, не ковидных принимать!Доктор СИЗ вместо униформы носит, на улицу выходит в СИЗе, никаких делений на чистую, грязную , красную зоны, спит в ординаторской в этом же СИЗе, идет на обход отделения....

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