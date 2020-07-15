В Амурской области зарегистрированы 42 новых заражения коронавирусом

Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 42 новых случая коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев достигло 32, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Благовещенске зарегистрированы 16 новых случаев, в Свободном – 12, в Тынде – пять, три в Октябрьском районе, два в Ивановском, по одному в Благовещенском, Константиновском районах, Белогорске и Прогрессе.

С нарастающим итогом в области выявлено 2 227 случаев COVID-2019. В 50,2 % случаев вирус вызвал пневмонию.

Больше всего случаев заражения приходится на возрастную группу 30-49 лет – и 38,6 % от всего количества. Количество летальных случаев составляет 32 человека. 66 % погибших — люди старше 65 лет.

1 049 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

1 535 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 529 человек.