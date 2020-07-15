В Селемджинском районе доделывают мост через Большую Басманку

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В Селемджинском районе заканчивается реконструкция моста через реку Большая Басманка. Ввод в эксплуатацию этого участка автодороги «Введеновка – Февральск – Экимчан» позволит, в первую очередь, беспрепятственно пропускать паводковые воды, а жителям района обеспечит устойчивое транспортное сообщение, передаёт областной минтранс.

Трасса «Введеновка – Февральск – Экимчан» имеет важное значение для региона – она соединяет север Приамурья с областным центром. Общая протяженность дороги 498 километров и проходит она по трём территориям: Серышевскому, Мазановскому и Селемджинскому району.

– Деревянный мост находился в аварийном состоянии. В 2019 году была проведена работа по демонтажу старого моста и начато устройство нового, частично отсыпано земляное полотно, выполнены укрепительные работы. В настоящее время выполнено устройство береговых и промежуточных опор, монтаж пролетных строений. Окончательно проведена отсыпка земляного полотна, струенаправляющих дамб и конусов моста, а также их каменной наброской, – рассказал заместитель начальника производственного отдела Амурупрадора Валерий Малюшков.

В июле планируется выполнить работы по устройству цементно-бетонного покрытия проезжей части, ограждения и лестниц, а также обустройство тротуаров и покраска строения и опор.

Работы на объекте планируется завершить во второй половине августа, затем пройдёт процедура ввода объекта в эксплуатацию.