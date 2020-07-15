Банкам запретят навязывать дополнительные услуги

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После вступления закона в силу банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счёте неснижаемого остатка. Теперь счёт можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платёж.

– Указанное требование было избыточным, особенно сейчас, когда из-за последствий распространения коронавирусной инфекции многие граждане столкнулись с финансовыми трудностями. Достаточно того, чтобы человек своевременно и ответственно погашает долг. Новый законопроект даёт возможность заемщику в течение месяца свободно распоряжается всеми своими средствам, – уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, банки не смогут навязывать дополнительные услуги. Если кредит взят на срок свыше года, заёмщику не придется параллельно заключать договор страхования на весь срок кредитования. Также банкам запрещается ставить условием для выдачи кредита приобретение за отдельную плату дополнительных услуг.

Правительственная инициатива ограничивает и предельный размер неустойки за неисполнение заёмщиками обязательств по возврату кредита – она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности.

Принятие законопроекта, считают в кабмине, позволит снизить расходы заёмщиков при получении и обслуживании потребительского займа. Документ, в случае принятия, вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

Кроме того, принят в первом чтении и ещё один законопроект в пользу клиентов банков: он запрещает последним отказывать в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Депутаты полагают, что законодательная новелла сделает банковскую систему более прозрачной и повысит к ней доверие граждан и бизнеса.