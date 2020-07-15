В Приамурье осудили мужчину за убийство собаки

Мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, с публичной демонстрацией.

В ходе следствия было установлено, что во дворе своей усадьбы мужчина поймал одну собаку из своры, напавшей на его баранов, ударил её о стену сарая, а затем, снимая на видеокамеру мобильного телефона, нанес ей несколько ударов по голове. Собака погибла. Все происходящее мужчина снял на видео и выложил запись в группе WhatsApp.

Как сообщает амурская прокуратура, житель села Новочесноково признал свою вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил причиненный преступлением вред путём принесения публичных извинений в группе мессенджера.

Михайловский районный суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить мужчине судебный штраф.