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сегодня, 15:09 0

В Приамурье осудили мужчину за убийство собаки

В Приамурье осудили мужчину за убийство собаки

В Приамурье осудили мужчину, который жестоко избил и убил бездомную собаку в октябре прошлого года. После публикации материала в СМИ полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, с публичной демонстрацией.

В ходе следствия было установлено, что во дворе своей усадьбы мужчина поймал одну собаку из своры, напавшей на его баранов, ударил её о стену сарая, а затем, снимая на видеокамеру мобильного телефона, нанес ей несколько ударов по голове. Собака погибла. Все происходящее мужчина снял на видео и выложил запись в группе WhatsApp.

Как сообщает амурская прокуратура, житель села Новочесноково признал свою вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил причиненный преступлением вред путём принесения публичных извинений в группе мессенджера.

Михайловский районный суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить мужчине судебный штраф.

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#животные #криминал #суды

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