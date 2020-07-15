В Приамурье осудили мужчину за убийство собаки
В Приамурье осудили мужчину, который жестоко избил и убил бездомную собаку в октябре прошлого года. После публикации материала в СМИ полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.
Мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, с публичной демонстрацией.
В ходе следствия было установлено, что во дворе своей усадьбы мужчина поймал одну собаку из своры, напавшей на его баранов, ударил её о стену сарая, а затем, снимая на видеокамеру мобильного телефона, нанес ей несколько ударов по голове. Собака погибла. Все происходящее мужчина снял на видео и выложил запись в группе WhatsApp.
Как сообщает амурская прокуратура, житель села Новочесноково признал свою вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил причиненный преступлением вред путём принесения публичных извинений в группе мессенджера.
Михайловский районный суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить мужчине судебный штраф.
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