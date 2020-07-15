Школы Амурской области уже получают новые учебники

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Из Москвы в Благовещенск идут целые контейнеры с учебниками. В каждом их них — 40 тонн изданий по всем предметам. Уже отгрузили четыре таких контейнера и это ещё не всё, поставки продолжатся. В 2020 году было приобретено 319 тысяч учебников и прописей почти на 118 миллионов рублей.

Работа идёт с издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф», «Мнемозина» и другими. Всего таких издательств девять, у каждого их них своя специфика.

— Сейчас мы получаем учебники издательства «Просвещение». Они составляют 80 % от всего объёма поставок, - рассказывает заведующая информационно-методическим центром ГАУ ДПО «Амиро» Ольга Алексеева.

К первому сентября обеспечение школ книгами будет стопроцентным. Все муниципалитеты должны забрать поставки до 25 августа.

В феврале началась работа по обработкам заявок муниципалитетов. Каждая школа предоставляет свой план-заказ, который передаётся издательствам. Затем, между школами и издательствами заключаются договоры. В этом году их оказалось две тысячи.

Школы заказывали учебники из федерального перечня. Он пересматривается каждые три-пять лет. В текущем перечне 1700 изданий. Учебники предоставляются не только общеобразовательным школам, но и интернатам, школам-интернатам. Обязательно предусмотрены книги для детей с интеллектуальными нарушениями.

Поучительной историей поделился директор школы № 22 города Райчихинска Виктор Ковшик, приехавший за учебниками для своей и соседней школ:

— Мы работаем с институтом развития образования уже около 10 лет. Учебники получаем в разных количествах, это зависит от года издания уже имеющихся книг. Каждые пять лет учебник устаревает, мы его списываем и получаем новый. В школе, когда проводим классные часы, обязательно рассказываем ученикам, что учебник нужно беречь, ведь он передаётся из рук в руки. Дети стали аккуратнее относиться к книгам, это заметно. А недавно была поучительная история. Мальчик из многодетной семьи, обучающийся в нашей школе, плохо относился к учебникам: вырывал листы, рисовал на них. Замечания не помогали, тогда я завёл его в свой кабинет и сказал: «Твоя мама сейчас принесёт 300 рублей за этот учебник. А могла бы на эти деньги купить всем твоим братишкам и сёстрам мороженое. Вот она шестерым купит, а тебе — нет». И подействовало!

Да, уважительное отношение к учебнику, вполне вероятно, перерастёт и в любовь - к книгам, к знаниям, за которыми уже скоро юные амурчане пойдут в школы. Подготовка к новому учебному году идёт в Приамурье полным ходом.