Зарплаты россиян выросли на 3–4 процента

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Самый большой рост показали Северо-Кавказский (5%) и Сибирский (4,1%) федеральные округа. Самый низкий – Дальний Восток (0,2%) и Северо-западный федеральный округ (0,4%).

Наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников магазинов и предприятий, производящих продукты питания. В сферах же здравоохранения, строительства и недвижимости, в автомобильном бизнесе и добывающей отрасли динамика составила всего 1%.

В здравоохранении зарплаты выросли благодаря надбавкам за борьбу с коронавирусом, в услугах доставки и строительстве – за счет того, что многие мигранты уехали, а у россиян более высокие зарплатные ожидания, отмечают специалисты. Правда, в оставшуюся часть года на увеличение заработка смогут рассчитывать немногие. Ограничительные меры сняты, но до восстановления экономики пока далеко.