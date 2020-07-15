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сегодня, 13:54 1

Жители села в Завитинском районе пытаются сохранить озеро

Жители села в Завитинском районе пытаются сохранить озеро
Фото: zsamur.ru

Жители села Камышенка Завитинского района переживают за состояние местного озера. Этот водоём давно стал основной зоной отдыха — летом селяне в нём купаются, зимой катаются на коньках. Активисты опасаются, что при несоблюдении экологических норм пострадают вода, флора и фауна озера, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.

Для того чтобы сохранить уголок природы, инициативная группа предлагает придать водоёму статус особо охраняемой территории. За консультацией и поддержкой они обратились к председателю областного заксобрания.

Первый этап процедуры оформления начнётся уже скоро. Комитет по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии подготавливает «дорожную карту», в которой по пунктам будет прописано, с чего следует начать оформление и с какими инстанциями сотрудничать.

Напомним, что в июне этого года в силу вступили изменения в областной закон об особо охраняемых природных территориях, позволяющие органам местного самоуправления полностью или частично изымать территории вокруг сельских поселений из хозяйственного использования и устанавливать на них режим особой охраны. Инициатором этого может стать как один гражданин, так и представители общественного объединения или органа власти. Окончательное решение будут принимать органы местного самоуправления.

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#заксобрание #природа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    44 минуты назад

    Озера загрязняются от сельскохозяйственной деятельности, навоз, удобрения и пр.

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