Благовещенку подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ

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Жительница Благовещенска заказала из Китая по почте таблетки для похудения. Теперь ей грозит лишение свободы, сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте.

Эксперты выявили в препарате сильнодействующее вещество – сибутрамин. Этот препарат усиливает чувство насыщения. Общая масса таблеток составила более 32 грамм.



Для каких целей покупалось вещество – «для себя» или для сбыта, выясняет полиция Благовещенска.



Если женщину признают виновной в незаконной покупке, то ей грозит лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом в миллион рублей. А если докажут сбыт – накажут ещё сильнее.