Благовещенку подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ
Жительница Благовещенска заказала из Китая по почте таблетки для похудения. Теперь ей грозит лишение свободы, сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте.
Эксперты выявили в препарате сильнодействующее вещество – сибутрамин. Этот препарат усиливает чувство насыщения. Общая масса таблеток составила более 32 грамм.
Для каких целей покупалось вещество – «для себя» или для сбыта, выясняет полиция Благовещенска.
Если женщину признают виновной в незаконной покупке, то ей грозит лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом в миллион рублей. А если докажут сбыт – накажут ещё сильнее.
Просмотров всего: 1167
#закон #криминал #происшествия