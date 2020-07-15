Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 8

Благовещенку подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ

Благовещенку подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска заказала из Китая по почте таблетки для похудения. Теперь ей грозит лишение свободы, сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте.

Эксперты выявили в препарате сильнодействующее вещество – сибутрамин. Этот препарат усиливает чувство насыщения. Общая масса таблеток составила более 32 грамм.

Для каких целей покупалось вещество – «для себя» или для сбыта, выясняет полиция Благовещенска.

Если женщину признают виновной в незаконной покупке, то ей грозит лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом в миллион рублей. А если докажут сбыт – накажут ещё сильнее.

Просмотров всего: 1167

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Общество

В Приамурье осудили мужчину за убийство собаки
Общество 7

Россиян могут обязать предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Происшествия

Поиски утонувшего мужчины в районе Зазейского не принесли результатов
Происшествия

В Белогорске солдата-срочника осудили за неуставные отношения
Комментарии
Показать все (8)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    откуда женщина знает состав?в рекламе посоветовали и она купила

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Вот теперь точно похудеет....

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    По рен-тв вещают что "пыльца может стать серьезным препятствием распостранеия короны" видимо пыльца канабиса.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Кто-то скучает по таблеточкам "Лида" с того берега?

  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    да уж

  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    да уж

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    21 век на дворе и кто-то верит в таблетки для похудения ??? Мдаа. Мадам жалко .

  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    Вот она, морда российской действительности. Законы у нас ещё с брежневских времен не обновлялись.

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь