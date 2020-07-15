Россиян могут обязать предупреждать соседей о предстоящем ремонте

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Инициатива дополняет жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные правила, а также режим тишины ночью.

Предлагается обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонтных работ и их продолжительности.

— В осеннюю сессию планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, который мы разработали совместно с коллегами. Он станет основой для формирования соседского права в России и поможет регулировать отношения соседей в многоквартирных домах, — сказала Павлова.

Парламентарий напомнила, что законопроект устанавливает ответственность именно собственников жилых и нежилых помещений.

— Жильцы не должны искать и выяснять, кто нарушает правила. Собственник, впуская тех или иных людей в помещение (квартиросъемщиков или строителей), должен понимать степень ответственности за все, что происходит в квартире, и принять меры к недопущению нарушений, — пояснила она.