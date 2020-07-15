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15июля
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сегодня, 12:57 7

Россиян могут обязать предупреждать соседей о предстоящем ремонте

Россиян могут обязать предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Фото: www.dkrealty.ru

Осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах. Об этом рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая является одним из авторов документа, пишет ТАСС.

Инициатива дополняет жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные правила, а также режим тишины ночью.

Предлагается обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонтных работ и их продолжительности.

— В осеннюю сессию планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, который мы разработали совместно с коллегами. Он станет основой для формирования соседского права в России и поможет регулировать отношения соседей в многоквартирных домах, — сказала Павлова.

Парламентарий напомнила, что законопроект устанавливает ответственность именно собственников жилых и нежилых помещений.

— Жильцы не должны искать и выяснять, кто нарушает правила. Собственник, впуская тех или иных людей в помещение (квартиросъемщиков или строителей), должен понимать степень ответственности за все, что происходит в квартире, и принять меры к недопущению нарушений, — пояснила она.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    3 часа назад

    Самое время, осенью ремонты и начинают.

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Им (Думе) вообще уже делать нечего. И каких соседей оповещать, весь дом?

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Им (Думе) вообще уже делать нечего. И каких соседей оповещать, весь дом?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    соседи и так услышат

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    А если строителей не впускаешь, сам потихоньку делаешь? можно сразу на год повесить уведомление?

  • тт

    тт
    2 часа назад

    На хрена оповещать? Что мне даст информация о том, что у кого-то ремонт? Надо их к себе пригласить жить на время ремонта? Бред какой-то. О чем ещё надо оповещать соседей?

  • Модератор

    Модератор
    33 минуты назад

    Папа Римский, Флегматик, Рудольф Шнапс, alex 3

    Форум на реконструкции. В настоящее время доступно комментирование новостей

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