Поиски утонувшего мужчины в районе Зазейского не принесли результатов

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Вчера, 14 июля, водолазная группа областного поисково-спасательного отряда целый день искала утонувшего мужчину в районе посёлка Зазейский. Поиски результатов не принесли.

Напомним, 13 июля в районе поселка Зазейский утонул мужчина, спасая ребенка. Трагедия произошла в 200 метрах от причала. На реке Зея без присмотра купались дети, один из них начал тонуть. Поблизости отдыхала компания на катере и несколько человек кинулись вытаскивать детей. По словам очевидцев, один из мужчин после происшествия долго боролся с течением и ушел под воду. Спасти его не удалось.

На следующее утро амурские водолазы на катере добрались до места происшествия и приступили к поискам под водой. Два первых спуска были осуществили с берега, где находились очевидцы происшествия — они дали несколько ориентиров, по которым спасатели составили примерную схему поисков.

Водолаз исследовал дно реки на расстоянии 70 метров от берега. Он сделал два погружения и провёл под водой два часа. Спасатели решили проверить и дно возле отмели, где произошла трагедия.

— Условия работы сложные — вода теплая, течение на поверхности больше метра, а вот на дне небольшое. Видимость под водой полметра, плюс дно не ровное, с ямами, — рассказал начальник водолазной станции областного ПСО Дмитрий Селезнёв.

Всего за вчерашний день водолазы областного ПСО исследовали примерно 5000 квадратных метров под водой. Водолаз провёл под водой больше трёх часов.

Как стало известно сегодня, ниже по течению, в районе Гродекова, было обнаружено тело мужчины. Сейчас идёт опознание погибшего, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.