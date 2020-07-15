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15июля
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сегодня, 11:42 0

В Белогорске солдата-срочника осудили за неуставные отношения

В Белогорске солдата-срочника осудили за неуставные отношения
Фото: news3day.ru

В Белогорске вынесли приговор военнослужащему срочной службы. Он признан виновным по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием».

Предварительным следствием и судом установлено, что 26 апреля солдат-срочник попытался заставить своего сослуживца навести порядок в расположении казармы. Получив отказ, осужденный умышленно нанес ему удар табуретом по руке, причинив физическую боль и нравственные страдания.

Приговором Белогорского гарнизонного военного суда военнослужащий был признан виновным по ч. 1 ст. 335 УК РФ. Ему назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком до окончания службы, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.

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#Белогорск #военные #криминал #происшествия #суды

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