В Белогорске солдата-срочника осудили за неуставные отношения

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В Белогорске вынесли приговор военнослужащему срочной службы. Он признан виновным по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием».



Предварительным следствием и судом установлено, что 26 апреля солдат-срочник попытался заставить своего сослуживца навести порядок в расположении казармы. Получив отказ, осужденный умышленно нанес ему удар табуретом по руке, причинив физическую боль и нравственные страдания.



Приговором Белогорского гарнизонного военного суда военнослужащий был признан виновным по ч. 1 ст. 335 УК РФ. Ему назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком до окончания службы, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.