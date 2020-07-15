Амурская область принимает участие во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Регион представляет проект туристско-рекреационного кластера «Зея – сердце тайги», в рамках которого планируется создание и обустройство сети туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и прилегающих к ним муниципалитетах.

«Главная идея проекта – объединение усилий всех участников для раскрытия поистине безграничного потенциала путешествий на таежный север Дальнего Востока. Конечно, безусловным приоритетом является баланс экономики и экологии. Наша цель – найти и воплотить проектное решение, которое обеспечит комплексное развитие экотуризма на севере Амурской области, рост региональной экономики, повышение занятости и самое главное - качества жизни местного населения. Чего мы ждем от проекта? Конечно, рывка в комплексном развитии северных территорий. Самое главное – мы хотим помочь местным жителям, бизнесу увидеть новые возможности в их территории, поверить в ее новую жизнь. А туризм именно та отрасль, которая нам в этом поможет», - рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.

Площадкой для реализации проекта выбран Зейский район – самый большой в Амурской области. Он расположен вблизи крупных автотранспортных и железнодорожных артерий, богат историей и развитой инфраструктурой. Кластер объединил две перспективные ООПТ – Зейский государственный природный заповедник и государственный природный заказник регионального значения «Бекельдеуль», а также археологический памятник «Арбинская писаница».

«Когда первоначально мы обвели границы этих территорий, у нас получилось сердечко. В центре этого сердца оказался город Зея – один из старейших городов региона. Мы поняли, что да – это правильный выбор, потому что с Зейского района как раз и началось активное освоение нашей Амурской области. В названии – ключ к понимаю сути проекта: базируясь в самом сердце таежного севера мы создаем радиальную сеть туристических маршрутов, привлекая инвесторов, вовлекая бизнес и общественность», - отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В состав региональной команды вошли представители профильных министерств, Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, руководители муниципальных образований и ООПТ, представители сферы образования г. Зеи, которые вместе со школьниками разработали уникальную экскурсию «Город глазами детей». К процессу активно подключились представители бизнеса, формирующие интересные туристические маршруты на северных территориях.

«В одном из походов я познакомился с девушкой - преподавателем йоги. У меня родилась идея, а почему бы на практиковать йогу где-нибудь в горах, где нет сотовой связи, на свежем воздухе, среди красивейших пейзажей. Конечно же мой взор упал на Зейский район, потому что там частично создана необходимая инфраструктура. То, что находится вблизи Благовещенска уже заезжено туристом. Сейчас человеку интересно что-то неизвестное, он хочет уехать подальше, чтобы отдохнуть от всей этой цифровой жизни. Человек хочет быть ближе к природе. По факту на севере области можно сделать жемчужину Дальнего Востока, не хуже Камчатки, Сахалина, Приморья», - рассказал руководитель агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк.

В рамках проекта на территории Зейского заповедника планируется реконструкция действующих кордонов и строительство новых объектов, в том числе смотровых площадок. Для путешественников разработают и благоустроят новые маршруты, например, сплав по реке Гилюй и прогулку на катере по каньонной части Зейского водохранилища. Еще одно перспективное направление - «Гора Шаман». Во время таёжного похода туристы смогут увидеть разрушенные геодезические знаки экспедиции Г.А. Федосеева, а также обломки разбившегося в годы Второй Мировой Войны американского грузового самолета.

На территории заказника регионального значения просматривается маршрут «Бекельдеуль – восхождение к небу». Для его открытия необходимо проложить тропу от подножия горы и до вершины, общей протяженностью 12 км. Доставлять туристические группы к месту отправки планируется вездеходами «Каракат».

Несколько маршрутов, согласно проекту, появятся на территории муниципальных образований. Один из них предполагает посещение объектов промышленного туризма, действующего золотодобывающего предприятия и интерактивную программу, в ходе которой туристы смогут примерить на себя роль настоящего старателя.

Практически каждый маршрут предполагает создание новой туристской инфраструктуры. Так, например, на известных далеко за пределами региона «Золотых песках» в п. Снежногорский, планируется строительство глэмпинг-парка.

«Мы нацелены на то, чтобы проект перерос в качественное инвестиционное предложение. Даже в нынешних условиях район принимает туристов, но именно в рамках разработки проекта будет обеспечена помощь экспертов, профессионалов и мы сможем получить не просто красивую концепцию, а рабочий инструмент в самом живописном месте нашего региона и сможем найти инвесторов в этот проект», - отметил руководитель Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

На первом этапе конкурсная комиссия отберет ТОП-30 заявок, команды которых смогут поучаствовать в специально разработанной акселерационной программе.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров стартовал 16 июня. Он стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Всего поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ 8 федеральных округов. Итогом конкурса должно стать создание 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров. Проект поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство по туризму РФ.

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