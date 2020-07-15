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15июля
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сегодня, 11:35 4

Сын тигра Амура поедет в Абу-Даби к невесте

Сын тигра Амура поедет в Абу-Даби к невесте
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, Шерхана, отправят в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках. Тигра отправят в зоологический центр «Ал Бустан» в Абу-Даби.

— Шерхан поедет туда насовсем — для размножения, к невесте. Пока точных сроков нет, возможно, это произойдет осенью — это будет зависеть от того, когда откроют международные рейсы, какая там будет погода, — рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

Зверя отправят в ОАЭ в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. По программе тигры передаются между зоопарками бесплатно и подбираются так, чтобы не было близкородственного скрещивания, пишут РИА «Новости».

Шерхан — сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Тигр Амур стал известен во всем мире, подружившись с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер.

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#животные

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    алименты платить будет?

  • Модератор

    Модератор
    16 минут назад

    Форум закрыт на реконструкцию

    (ответ на ряд вопросов, что были выше)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    15 минут назад

    может , всё таки кот ?

  • Sapsanische

    Sapsanische
    12 минут назад

    А амурчане поедут в Абу-Даби?

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