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сегодня, 11:31 3

Косить сено на муниципальных землях амурчане смогут бесплатно

Косить сено на муниципальных землях амурчане смогут бесплатно
Фото: pixabay.com

Вопрос о необходимости правового закрепления земель для выпаса и сенокошения был поднят в начале прошлого года. Главам муниципальных образований было поручено проработать возможность предоставления земель на ограниченное пользование. Это процедура называется публичный сервитут. Министр имущественных отношений области Сергей Олиферов выступил на заседании правительства с докладом на эту тему, сообщает пресс-служба прпавительства области.

Для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей, органам местного самоуправления рекомендовано прекратить арендные отношения с теми, кому предоставлены земли для сенокошения и выпаса. Однако люди смогут и дальше пользоваться этими землями для тех же целей, но уже бесплатно.

Общая потребность в землях для выпаса скота и сенокоса в Приамурье сейчас составляет 96,2 тысяч гектара. Из них в пользовании граждан на правах аренды находятся более 31 тысячи.

Всего на территории Амурской области в 134 сельсоветах не хватает земли для этих целей. Преимущественно они расположены в центральных и южных районах области. В северных районах, где земли сельхозназначения отсутствуют или не пользуются спросом, такой проблемы не возникает.

– Несмотря на вопросы, связанные с отсутствием в некоторых муниципальных образованиях необходимого программного обеспечения, а также на эпидемиологическую ситуацию, работа по установлению публичных сервитутов на земли для выпаса и сенокошения близка к завершению. Информация о доступных участках отображается на публичной кадастровой карте в общем доступе, что позволяет любому амурчанину получить необходимую информацию, – отметил Сергей Олиферов.

На сегодняшний день решения об установлении публичных сервитутов приняты на территории 103 сельсоветов. Быстрее всего работа проходит в Ивановском, Серышевском и Белогорском районах, там решения приняты во всех сельсоветах.

В числе отстающих территорий – Архаринский и Октябрьский. Глава Архаринского района Елена Минаева сообщила, что не во всех селах района есть крупный рогатый скот, и поэтому острой потребности в пастбищах в районе нет. Однако Сергей Олиферов подчеркнул, что в будущем такая потребность может появиться. Сервитуты устанавливаются на всё последующее время, поэтому работа по их созданию должна быть завершена уже до 1 августа.

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#областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    44 минуты назад

    большое спасибо от народа-а грибы можно бесплатно собирать?

  • Страйкер

    Страйкер
    43 минуты назад

    а хворост можно?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    10 минут назад

    И в городе можно, дорожники не справляются...

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